– Да, мы находимся в стадии переговоров с "Мурас Юнайтед". Уже встречались и вели общение, обсуждали должность исключительно главного тренера, потому что я уже поработал генеральным директором – надоело, – приводит слова 54-летнего специалиста Sport24.
Ранее издание Metaratings сообщило о том, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ведет переговоры с клубом "Мурас Юнайтед" из Кыргызстана по поводу возможного назначения на пост главного тренера команды. Последним местом работы Канчельскиса был казахстанский "Тобол". Он был утвержден в должности гендиректора клуба в июле нынешнего года, однако уже в ноябре был уволен с занимаемой должности.
Канчельскис: мы находимся в стадии переговоров с "Мурас Юнайтед". Обсуждали только должность главного тренера
Экс-генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис подтвердил информацию о переговорах с клубом "Мурас Юнайтед" из Кыргызстана.
Фото: Globall Look Press