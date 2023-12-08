Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
2 - 0 2 0
УралЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
ЛансНе начат

Канчельскис: мы находимся в стадии переговоров с "Мурас Юнайтед". Обсуждали только должность главного тренера

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис подтвердил информацию о переговорах с клубом "Мурас Юнайтед" из Кыргызстана.
Фото: Globall Look Press
– Да, мы находимся в стадии переговоров с "Мурас Юнайтед". Уже встречались и вели общение, обсуждали должность исключительно главного тренера, потому что я уже поработал генеральным директором – надоело, – приводит слова 54-летнего специалиста Sport24.

Ранее издание Metaratings сообщило о том, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ведет переговоры с клубом "Мурас Юнайтед" из Кыргызстана по поводу возможного назначения на пост главного тренера команды. Последним местом работы Канчельскиса был казахстанский "Тобол". Он был утвержден в должности гендиректора клуба в июле нынешнего года, однако уже в ноябре был уволен с занимаемой должности.

Канчельскис Тобол Манчестер Юнайтед
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится