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Медведев: “Зениту” было трудно быстро компенсировать потерю Малкома и Кузяева

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Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев высказался о неудачном старте сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
– Трудно быстро компенсировать потерю Малкома и Кузяева. Плюс Вендел приехал с опозданием, а сейчас вышел на пик формы. То жаловались, что нет конкуренции, а теперь жалуются, что есть конкуренция, — цитирует Медведева “РИА Новости”.

В минувшее трансферное окно петербургский “Зенит” лишился двух ведущих футболистов – полузащитник Далер Кузяев на правах свободного агента перешел в “Гавр” из Франции, в то время как вингер Малком был продан в саудовский “Аль-Хиляль”.

Напомним, после 17 туров чемпионата России по футболу петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 33 балла. Клуб с берегов Невы занимает второе место в турнирной таблице.

Зенит Медведев Вендел Малком Кузяев
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