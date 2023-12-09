– Трудно быстро компенсировать потерю Малкома и Кузяева. Плюс Вендел приехал с опозданием, а сейчас вышел на пик формы. То жаловались, что нет конкуренции, а теперь жалуются, что есть конкуренция, — цитирует Медведева “РИА Новости”.
В минувшее трансферное окно петербургский “Зенит” лишился двух ведущих футболистов – полузащитник Далер Кузяев на правах свободного агента перешел в “Гавр” из Франции, в то время как вингер Малком был продан в саудовский “Аль-Хиляль”.
Напомним, после 17 туров чемпионата России по футболу петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 33 балла. Клуб с берегов Невы занимает второе место в турнирной таблице.
Медведев: “Зениту” было трудно быстро компенсировать потерю Малкома и Кузяева
Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев высказался о неудачном старте сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"