- Я даже об этом не думал. Этот статус, грубо говоря, мне безразличен. Главное, чтобы мы оставались в тройке, в четверке. Для меня, по крайней мере, это будет гораздо эмоциональней и положительней, чем бомбардирство.
Наир Тикнизян, играющий на позиции левого защитника, провел за московский "Локомотив" 16 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов и сделал 2 голевых ассиста на партнеров. Таким образом защитник сборной Армении является лучшим бомбардиром столичного клуба в осенней части чемпионата России. У нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Максима Глушенкова по 4 забитых мяча.
Источник: официальный сайт "Локомотива"
Тикнизян - о статусе лучшего бомбардира "Локомотива": мне это, грубо говоря, безразлично
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал статус лучшего бомбардира "железнодорожников" в этом сезоне.
Фото: Чемпионат.com