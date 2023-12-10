- Текущее место "Спартака" в чемпионате, естественно, не устраивает. Задачи в чемпионате и в Кубке не поменялись. Надо постараться выиграть каждый оставшийся матч, - цитирует Малышева "СЭ".
После домашней победы над "Крыльями Советов" в 18-м туре РПЛ "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 30 очков. По завершении зимней паузы красно-белые сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Гендиректор "Спартака" Малышев: текущее место команды в чемпионате, естественно, не устраивает
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал текущее турнирное положение красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"