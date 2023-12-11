- Футболистов у "Спартака" так много, что не знаешь, за что хвататься. Стандартная обойма - 20 игроков, а тут их намного больше - 25–27 человек. Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьёзная травма Тавареша помогла ему оказаться в "Спартаке". Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок "Спартака". Не знаю, обидится он на меня или нет, но в "Спартаке" в такой футбол не играют, - передаёт слова Титова "Чемпионат".
28-летний правый вингер сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда перешёл в московский "Спартак" в июле 2023 года из испанского "Кадиса", сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В текущем сезоне на счету нападающего 5 забитых мячей и 1 результативный пас в 22 матчах за красно-белых во всех турнирах, при этом в последний раз Тео отметился результативным действием 23 сентября.
25-летний левый защитник сборной Молдавии Олег Рябчук перешёл в "Спартак" в августе 2023 года из греческого "Олимпиакоса" за 6 миллионов евро. в 16 проведённых матчах за красно-белых футболист отметился одной результативной передачей.
Титов - о разочарованиях в составе "Спартака": футболистов в клубе так много, что не знаешь, за что хвататься
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов назвал двух игроков красно-белых, ставших для него разочарованием в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"