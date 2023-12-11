- С одной стороны, досрочно, за два тура [до финиша], выполнили задачу по выходу в плей-офф Кубка. Ещё вроде как цепляются за чемпионскую гонку в РПЛ. Отрыв от "Краснодара" 8 очков - бороться можно. Вроде бы не всё так плохо, как казалось бы. Но статистика - упрямая вещь. А она говорит, что за последние 12 матчей у "Спартака" 6 поражений и 1 ничья. Команда, которая ставит перед собой высокие задачи, не должна так играть. Очень большая амплитуда эмоций: от "увольнять Абаскаля и разогнать полсостава" до "команда супер, будут сборы - подождём" после последнего тура, - цитирует Титова "Чемпионат".
Московский "Спартак" завершил осеннюю часть нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Красно-белые под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля набрали 30 очков в 18 матчах и отстают на 8 очков от лидирующего в чемпионате России по итогам осеннего отрезка "Краснодара".
В Кубке России "Спартак" гарантировал себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) по итогам 4 туров группового этапа из 6, одержав в них 4 победы, однако потерпел поражения в обоих оставшихся матчах в группе. В первой четвертьфинальной встрече с "Оренбургом" красно-белые потерпели выездное поражение со счётом 0:1.
Титов - об игре "Спартака": амплитуда эмоций от "увольнять Абаскаля и разогнать полсостава" до "команда супер"
Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов прокомментировал результаты красно-белых в текущем сезоне.
Фото: "Фратрия"