Как сообщает источник, нападающий “Спартака” Квинси Промес заболел. В связи с этим футболист красно-белых не примет участия в Матче звезд Кубка России. Теперь неизвестно, какой игрок представит московскую команду в выставочной игре, которая 16 декабря пройдет в Сколкове.
Напомним, нападающий столичного “Спартака” Квинси Промес в текущем сезоне провел 17 матчей в Российской Премьер-Лиге. Нидерландскому игроку удалось забить шесть мячей и оформить шесть результативных передач.
Источник: “РБ Спорт”
Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России
Нападающий московского “Спартака” Квинси Промес не приедет на Матч звезд Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"