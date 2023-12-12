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Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России

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Нападающий московского “Спартака” Квинси Промес не приедет на Матч звезд Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, нападающий “Спартака” Квинси Промес заболел. В связи с этим футболист красно-белых не примет участия в Матче звезд Кубка России. Теперь неизвестно, какой игрок представит московскую команду в выставочной игре, которая 16 декабря пройдет в Сколкове.

Напомним, нападающий столичного “Спартака” Квинси Промес в текущем сезоне провел 17 матчей в Российской Премьер-Лиге. Нидерландскому игроку удалось забить шесть мячей и оформить шесть результативных передач.

Источник: “РБ Спорт”

Промес Спартак Кубок России
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