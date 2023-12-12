"Ждём звонка от юриста Шамиля Газизова. Я готова договориться с ним от имени клуба в ближайшие несколько часов, если он готов к переговорам", - цитирует Завьялову "Матч ТВ".
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора в московском "Спартаке" с 10-го июля по 8-е декабря 2020 года. До этого специалист работал в "Уфе". На данный момент Газизов занимает аналогичную должность в махачкалинском "Динамо".
Юрист "Спартака" - о споре с Газизовым: ждём звонка от юриста Шамиля Газизова
Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова рассказала, что клуб готов на мирное соглашение с бывшим гендиром "красно-белых" Газизовым.
Фото: ФК "Спартак"