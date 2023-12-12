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Юрист "Спартака" - о споре с Газизовым: ждём звонка от юриста Шамиля Газизова

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Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова рассказала, что клуб готов на мирное соглашение с бывшим гендиром "красно-белых" Газизовым.
Фото: ФК "Спартак"
"Ждём звонка от юриста Шамиля Газизова. Я готова договориться с ним от имени клуба в ближайшие несколько часов, если он готов к переговорам", - цитирует Завьялову "Матч ТВ".

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора в московском "Спартаке" с 10-го июля по 8-е декабря 2020 года. До этого специалист работал в "Уфе". На данный момент Газизов занимает аналогичную должность в махачкалинском "Динамо".

Спартак Газизов
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