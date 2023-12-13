"Первая - отсутствие игр в Европе. Вторая - судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И самое главное - нет новых таланливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо", - приводит слова Божовича Sport24.
В десятых годах Миодраг Божович был главным тренером "Динамо", "Локомотива", "Ростова" и еще ряда других российских клубов. Последним местом работы специалиста является тульский "Арсенал". Там Миодраг проработал всего один сезон - 2021/2022, по окончании которого команда заняла 16-е место в РПЛ и вылетела в Первую Лигу, после чего сербский специалист покинул клуб.
Божович: главные проблемы в российском футболе - отсутствие игр в Европе, судейство и недостаток талантливых игроков
Бывший главный тренер ряда российских команд Миодраг Божович рассказал о трех главных проблемах российского футбола.
Фото: ФК "Арсенал Тула"