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"РБ Спорт": Промес примет участие в зимних сборах "Спартака"

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По данным СМИ, нападающий московского "Спартака" Квинси Промес отправится с командой на тренировочный сбор в ОАЭ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Спартак" включит 31-летнего голландского форварда Квинси Промеса в список футболистов, вылетающих 22 января на сбор в Объединённые Арабские Эмираты, сообщают СМИ.

По данным источника, в 2023 году Промес побывал с визитом в ОАЭ и не испытал проблем при въезде в страну и выезде из неё. Зимой 2023 года футболист пропустил все зимние тренировочные сборы команды, два из которых прошли в ОАЭ и один в Турции. В инфопространстве появлялась информация, что это могло быть связано с риском выдачи Квинси в Нидерланды из-за его проблем с законом в этой стране и существующего договора об экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ.

В 21 матче во всех турнирах текущего сезона Промес забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Промес
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