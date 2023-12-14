Сегодня, 14 декабря, в 00:00 по московскому времени "СЭ" обнародует фамилию лучшего игрока 2023 года в России. Он определится в результате голосования с участием 16 главных тренеров команд РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания, а также по результатам опроса болельщиков на официальном сайте "СЭ".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отдал первое место в голосовании лучшему бомбардиру чемпионата России-2022/23 Малкому, который в августе перешел из питерского клуба в саудовский "Аль-Хиляль". Помимо 26-летнего бразильца, в топ-5 по версии 47-летнего специалиста вошли полузащитник "Монако" Александр Головин, а также три бразильских легионера "Зенита": хавбеки Вендел и Вильмар Барриос и защитник Дуглас Сантос.
Семак включил 4 игроков "Зенита" в топ-5 лучших футболистов 2023 года в России
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак определился с фамилиями топ-5 футболистов в России по итогам уходящего 2023 года.
Фото: ФК "Зенит"