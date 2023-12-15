Звание лучшего футболиста страны по итогам 2023 года определялось на основании результатов опроса с участием 16 главных тренеров команд Российской Премьер-Лиги, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов издания "Спорт-Экспресс" и по итогам опроса болельщиков на официальном сайте издания.
По итогам голосований лучшим футболистом уходящего года в России признан хавбек "Монако" Александр Головин. В 14 матчах чемпионата Франции 27-летний россиянин отметился 5 голами и 2 ассистами. Его рыночная стоимость выросла до 30 млн евро.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Монако" Головин признан лучшим футболистом России в 2023 году
Полузащитник "Монако" и национальной сборной России Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России.
Фото: Global Look Press