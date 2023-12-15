Сообщается, что гулянка экс-игрока "Динамо" со своим другом продолжались около семи дней. В один из спонтанных выходных Жаринов заметил, что его друг перестал говорить тосты и пить. Однако бывший спортсмен решил, что тот просто устал. Лишь затем Жаринов понял, что его друг скончался и вызвал полицию со скорой.
Жаринов ранее играл за "Анжи" и "Динамо". Он стал бронзовым призёром чемпионата России в 1997 году.
Источник: телеграм-канал "Мутко Против".
Житель Москвы ушел в запой с экс-футболистом "Динамо" и умер
Бывший защитник "Динамо" Михаил Жаринов употреблял спиртное с другом в Москве, но не заметил, как тот умер.
Фото: соцсети