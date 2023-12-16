Защитник "Спартака" Георгий Джикия может сменить клубную прописку зимой. Интерес к игроку проявляет "Краснодар". Сообщается, что Георгий Джикия является первым выбором "быков" в случае ухода из команды центрального защитника Хуниора Алонсо.
Джикия утратил место в основе "Спартака" и может присоединиться к "Краснодару" в поиске большего количества игровых минут.
В текущем сезоне у защитника всего 6 выходов на поле в чемпионате в футболке "Спартака". Еще три матча Джикия провел в Кубке России.
Источник: "РБ Спорт"
Джикия может стать игроком "Краснодара"
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия может присоединиться к "Краснодару" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"