– По этому вопросу с футбольным клубом "Краснодар" я пока не контактировал, – приводит слова Шпинева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" рассматривает вариант трансфера защитника "Спартака" Георгия Джикии в качестве замены Хуниору Алонсо в случае ухода 30-летнего парагвайца из клуба во время зимнего перерыва. Отмечается, что на данный момент южане пока не вступали в переговоры со стороной Джикии и рассчитывают сохранить Алонсо как минимум до конца сезона-2023/24. Также сообщалось об интересе к Джикии со стороны "Локомотива".
Контракт "Спартака" с Джикией рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления. В нынешнем сезоне защитник сборной России принял участие только в 6 из 18-ти матчей "красно-белых" в чемпионате страны, не отметившись результативными действиями. Джикия, рыночная стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро, проиграл конкуренцию за место в составе "Спартака" сербу Срджану Бабичу.
Агент Джикии: с футбольным клубом "Краснодар" я пока не контактировал
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, что на данном этапе еще не вел переговоров с представителями "Краснодара" по поводу возможного перехода 30-летнего футболиста.
Фото: ФК "Спартак"