Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Команда пути РПЛ
9 - 7 9 7
Команда пути регионовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Ньюкасл Юнайтед
3 - 0 3 0
ФулхэмЗавершен
Манчестер Сити
2 - 2 2 2
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
Прерван
Лутон Таун
Бёрнли
0 - 2 0 2
Эвертон2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
1 - 0 1 0
ГранадаЗавершен
Атлетик
2 - 0 2 0
АтлетикоЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
Хетафе2 тайм
Валенсия
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
2 - 1 2 1
ФрозинонеЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
Кальяри2 тайм
Торино
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Дармштадт
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Аугсбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
Хоффенхайм2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
3 - 1 3 1
НиццаЗавершен
Ланс
23:00
РеймсНе начат

Пименов: Джикия стал бы усилением для "Динамо" или "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов выразил мнение, что защитник "Спартака" Георгий Джикия способен усилить "железнодорожников" и "бело-голубых".
Фото: "Матч ТВ"
– Переход Джикии в "Краснодар"? Мое личное мнение, что Джикия стал бы усилением для "Динамо" или "Локомотива". Потому что он подходит под игру этих команд, – цитирует Пименова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" рассматривает вариант трансфера защитника "Спартака" Георгия Джикии в качестве замены Хуниору Алонсо в случае ухода 30-летнего парагвайца из клуба во время зимнего перерыва. Отмечается, что на данный момент южане пока не вступали в переговоры со стороной Джикии и рассчитывают сохранить Алонсо как минимум до конца сезона-2023/24. Также сообщалось об интересе к Джикии со стороны "Локомотива".

Контракт "Спартака" с Джикией рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления. В нынешнем сезоне защитник сборной России принял участие только в 6 из 18-ти матчей "красно-белых" в чемпионате страны, не отметившись результативными действиями. Последний раз он выходил на поле в начале октября. Джикия, рыночная стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро, проиграл конкуренцию за место в составе "Спартака" сербу Срджану Бабичу.

Спартак Локомотив Динамо Краснодар Пименов Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится