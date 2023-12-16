– Переход Джикии в "Краснодар"? Мое личное мнение, что Джикия стал бы усилением для "Динамо" или "Локомотива". Потому что он подходит под игру этих команд, – цитирует Пименова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" рассматривает вариант трансфера защитника "Спартака" Георгия Джикии в качестве замены Хуниору Алонсо в случае ухода 30-летнего парагвайца из клуба во время зимнего перерыва. Отмечается, что на данный момент южане пока не вступали в переговоры со стороной Джикии и рассчитывают сохранить Алонсо как минимум до конца сезона-2023/24. Также сообщалось об интересе к Джикии со стороны "Локомотива".
Контракт "Спартака" с Джикией рассчитан до лета 2024 года и предусматривает опцию продления. В нынешнем сезоне защитник сборной России принял участие только в 6 из 18-ти матчей "красно-белых" в чемпионате страны, не отметившись результативными действиями. Последний раз он выходил на поле в начале октября. Джикия, рыночная стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро, проиграл конкуренцию за место в составе "Спартака" сербу Срджану Бабичу.
Пименов: Джикия стал бы усилением для "Динамо" или "Локомотива"
Бывший нападающий "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов выразил мнение, что защитник "Спартака" Георгий Джикия способен усилить "железнодорожников" и "бело-голубых".
Фото: "Матч ТВ"