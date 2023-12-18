— Нужно спасать “Сочи”, а не просто тренировать. Морено даже не понимает, куда идет. За полтора месяца он должен подготовить команду так, чтобы она решила задачу спастись в РПЛ. Это очень важно и сложно, а он даже этого не понимает.
Ранее стало известно о том, что Роберт Морено стал главным тренером “Сочи”. Его соглашение с клубом из России рассчитано до июня 2024 года. Отметим, что испанский специалист известен тем, что был ассистентом тренера “Барселоны”.
Напомним, сочинцы после 18 туров чемпионата России по футболу имеют на своем счету 11 очков. Они занимают последнее место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Черышев – о новом тренере “Сочи”: Морено даже не понимает, куда идет
Бывший тренер “Севильи” Дмитрий Черышев прокомментировал новость о том, что Роберт Морено стал главным тренером “Сочи”.
Фото: ФК "Сочи"