"Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. Да сейчас все растет в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты — нет", — сказал Круговой.
25-летний Круговой является воспитанником школы "Зенита". В 18 матчах нынешнего сезона у спортсмена на счету две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что спортсмен отклонил первое предложение о продлении контракта с родной командой из-за неподходящих для него условий.
Источник: Metaratings.
Круговой: сейчас в России все растет в цене. Футболисты тоже ощущают это
Защитник "Зенита" Даниил Круговой отреагировал на рост цен на продукты в России.
Фото: ФК "Зенит"