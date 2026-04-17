Кисляк высказался о возможном переходе в клуб Серии А

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном переходе в клуб из Италии.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист заявил, что хочет сконцентрироваться на результатах ЦСКА до конца сезона.

"Пока до меня никакой информации не доходило, поэтому, честно, не знаю. Я не люблю обсуждать что-то во время сезона. Я хочу сконцентрироваться на ЦСКА, на наших результатах.

Мне никто не говорил, что есть предложение или что-то. Поэтому я думаю, что это пустые слухи. А там посмотрим, не знаю", - сказал Кисляк в видео на Youtube-канале "Трибуна".

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянские клубы заинтересованы в трансфере футболиста.

Матвей Кисляк выступает в составе московского ЦСКА с начала января 2024 года. В текущем сезоне за "армейцев" полузащитник провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

