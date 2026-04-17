Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
19:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ЧелябинскНе начат
Торпедо
18:00
КАМАЗНе начат

Юношеская сборная России сыграет на Турнире развития УЕФА

Юношеская сборная России U-16 примет участие в Турнире развития УЕФА.
Фото: РФС
Юношеская национальная команда сыграет против сборных Азербайджана, Пакистана и Казахстана. Турнир пройдет в Шымкенте с 25 по 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал РФС.

Также в Турнире развития УЕФА примет участие женская национальная команда U-16.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в крупных международных турнирах с конца февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится