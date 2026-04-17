Юношеская национальная команда сыграет против сборных Азербайджана, Пакистана и Казахстана. Турнир пройдет в Шымкенте с 25 по 30 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал РФС.
Также в Турнире развития УЕФА примет участие женская национальная команда U-16.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в крупных международных турнирах с конца февраля 2022 года.
Юношеская сборная России сыграет на Турнире развития УЕФА
Юношеская сборная России U-16 примет участие в Турнире развития УЕФА.
