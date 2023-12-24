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L'Equipe: "Спартак" намерен перехватить у "Динамо" защитника сборной Гваделупы

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Защитник турецкого клуба "Адана Демирспор" Эндрю Гравильон может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
25-летний центральный защитник турецкого "Адана Демирспор" и сборной Гваделупы Эндрю Гравильон может стать игроком московского "Спартака", сообщают французские СМИ.

По данным источника, красно-белые предприняли шаги для для подписания соглашения с футболистом. Сообщается, что Гравильон близок к расторжению контракта с "Адана Демирспор", поскольку уже несколько месяцев не получает зарплату. После этого игрок сможет переходить в другие клубы на правах свободного агента.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Гравильона хотело бы приобрести московское "Динамо", которое предложило турецкому клубу за игрока сборной Гваделупы 5 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету защитника 18 матчей за "Адана Демирспор", в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу.


Источник: L'Equipe

Спартак Динамо Адана Демирспор
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