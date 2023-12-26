"Восемь очков — слишком большое отставание от первого места. Конечно, в футболе бывает всякое, но не верится, что "Спартак" весной выиграет все 12 оставшихся матчей. Буду искренне рад, если "Спартак" выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится", — цитирует Мостового источник.
В нынешнем сезоне московский "Спартак" занимает 5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков в 18-ти матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. Чемпионат для подопечных Гильермо Абаскаля возобновляется в марте матчем против "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой - о шансах "Спартака" на чемпионство: этого не случится
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой усомнился в перспективах "красно-белых" в чемпионской гонке.
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