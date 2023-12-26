Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Ноттингем ФорестНе начат
Шеффилд Юнайтед
18:00
Лутон ТаунНе начат
Борнмут
18:00
ФулхэмНе начат
Бёрнли
20:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон ВиллаНе начат

Мостовой - о шансах "Спартака" на чемпионство: этого не случится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой усомнился в перспективах "красно-белых" в чемпионской гонке.
Фото: Getty Images
"Восемь очков — слишком большое отставание от первого места. Конечно, в футболе бывает всякое, но не верится, что "Спартак" весной выиграет все 12 оставшихся матчей. Буду искренне рад, если "Спартак" выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится", — цитирует Мостового источник.

В нынешнем сезоне московский "Спартак" занимает 5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков в 18-ти матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. Чемпионат для подопечных Гильермо Абаскаля возобновляется в марте матчем против "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"

Мостовой Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится