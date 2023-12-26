– Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете, – цитирует 34-летнего футболиста Metaratings.
Алексей Ионов играл в "Ростове" с августа 2017-го по октябрь 2020 года. В июне 2023 года он вернулся в донской клуб, подписав двухлетний контракт. В нынешнем розыгрыше чемпионата России полузащитник принял участие в 14 матчах, не отметившись голевыми действиями. 12 декабря пресс-служба "желто-синих" объявила о расторжении контракта между сторонами по взаимному согласию сторон.
В общей сложности за его плечами 104 игры за футбольный клуб "Ростов". Также Ионов выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, санкт-петербургский "Зенит", краснодарскую "Кубань", "Краснодар" и махачкалинский "Анжи".
Ионов: я точно знаю, в каком клубе окажусь. После Нового года узнаете
Экс-полузащитник "Ростова" Алексей Ионов ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: ФК "Ростов"