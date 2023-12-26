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Агент Бьеля: трансфер в "Краснодар" возможен, Пеп действительно хочет покинуть "Олимпиакос"

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Томеу Риуторд, агент полузащитника греческого "Олимпиакоса" Пепа Бьеля, подтвердил возможный переход своего клиента в "Краснодар".
Фото: ФК "Олимпиакос"
– Трансфер в "Краснодар"? Это возможно, Пеп действительно хочет покинуть "Олимпиакос". Посмотрим, как будет развиваться ситуация, – цитирует Риуторда "РБ Спорт".

Ранее стало известно о том, что полузащитник Пеп Бьель может перейти из "Олимпиакоса" в "Краснодар" в зимнее трансферное окно. 27-летний
испанец перешел в греческий клуб из датского "Копенгагена" летом 2022 года. В 18 матчах текущего розыгрыша чемпионата Греции потенциальный новичок команды-лидера РПЛ забил 2 мяча и сделал 4 голевых передачи.

Олимпиакос Краснодар Российские трансферы
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