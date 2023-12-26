– Определились два лидера – "Краснодар" и "Зенит", но совсем близко "Динамо" и "Крылья Советов", есть команды и за ними. Это говорит о том, что чемпионат России сильно выровнялся. Мы не имеем права сбрасывать со счетов ни "Локомотив", ни "Спартак", ни ЦСКА.
У "Зенита" очень хорошие исполнители. Еще раз мы говорим про Семака, про его работу. Именно из-за Сергея у команды хорошие шансы, чтобы побороться за шестое чемпионство подряд. Но с таким прагматичным "Краснодаром" сделать это будет очень сложно, – цитирует Черышева Metaratings.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Краснодар" стал "зимним чемпионом", завершив первую часть сезона с 38 очками на верхней строчке в таблице. "Быки" на 2 очка опережают ближайшего преследователя – бессменного чемпиона России последних 5 лет "Зенит". "Динамо" замыкает тройку лидеров, набрав 32 очка.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" с 50 очками занял 4-е место в чемпионате России, опередив по дополнительным показателям московский ЦСКА. Кроме того, в этом году команда Владимира Ивича пробилась в финал Кубка страны, уступив в серии пенальти "армейцам" и остановившись в шаге от дебютного трофея в истории клуба.
Дмитрий Черышев: из-за Семака у "Зенита" хорошие шансы побороться за шестое чемпионство подряд
Главный тренер ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев порассуждал о шансах команд в чемпионской гонке текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"