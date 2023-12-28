"У многих родственники в обеих странах. И теперь эти люди чужие друг другу — разговаривают на разных языках, нет точек соприкосновения. Те говорят одно, эти другое, а правды посередине нет", - цитирует экс-армейца "Sport 24"
Роман Монарев выступал в составе московского ЦСКА в период с июля 2001-го по январь 2003-го года. За всю карьеру украинский форвард провел 99 матчей в российской и 63 матча - в украинской Премьер-лигах, в которых отличился 14-ю и 13-ю голами соответственно
Монарев: у многих родственники в России и Украине. Теперь эти люди чужие друг другу
Украинский экс-форвард ЦСКА Роман Монарев рассказал, какими он видит отношения между русскими и украинцами сейчас.
Фото: официальный сайт "Пюника"