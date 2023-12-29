- Главное разочарование РПЛ на сегодняшний день - неожиданный и слабый период выступления "Сочи", их последнее место в РПЛ. Из игроков мне сложно отметить тех, кто бы мог сильно разочаровать за этот год, и сложно судить, кто из футболистов мог не играть на свой уровень, - передаёт слова Сёмина Sport24.
По итогам осенней части сезона "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 18 матчах. Отставание "барсов" от зоны стыковых матчей составляет 4 очка, от зоны гарантированного сохранения прописки в Российской премьер-лиге - 8 очков. Черноморский клуб дважды за осеннюю часть сезона сменил главного тренера - после Дмитрия Хохлова и Александра Точилина в декабре 2023 года "Сочи" возглавил экс-наставник сборной Испании и "Монако" Роберт Морено.
Сёмин: главное разочарование РПЛ - неожиданное слабое выступление "Сочи"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос о главных разочарованиях уходящего 2023 года.
Фото: РПЛ