- У "Спартака" очень тяжелый старт после паузы - это "Зенит" и ЦСКА на выезде в первых трех играх. Если "Спартак" удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет, - цитирует Тихонова Sport24.
В трёх стартовых тура Российской премьер-лиги после возобновления первенства весной 2024 года московскому "Спартаку" предстоит сыграть с "Зенитом" в гостях, с "Факелом" дома и с ЦСКА на выезде. После завершения осенней части сезона красно-белые с 30 очками идут пятыми и отстают на 8 очков от лидирующего "Краснодара".
Тихонов: у "Спартака" тяжёлый старт после зимней паузы - "Зенит" и ЦСКА на первых выездах
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов оценил перспективы красно-белых в весенней части сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Спартак"