Специалист, возглавляющий клуб "Шабах Аль-Ахли" из ОАЭ, может стать главным тренером одной из команд РПЛ.
По данным источника, нескольким российским клубам предложили кандидатуру тернера. Утверждается, что самому Николичу не очень комфортно работать в ОАЭ.
Николич возглавил "Шабах Аль-Ахли" 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела уже 16 матчей. В них команда одержала восемь побед при трёх ничьих и пяти поражениях.
Источник - Metaratings
Metaratings: кандидатуру Николича предложили клубам РПЛ
Бывший наставник "Локомотива" Марко Николич может вернуться в Россию.
Фото: "Чемпионат"