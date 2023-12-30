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МатчиТаблицаНовости2022/23
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2 - 3 2 3
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
3 - 0 3 0
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
3 - 2 3 2
БёрнлиЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
БолоньяЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Верона
0 - 1 0 1
СалернитанаЗавершен

Metaratings: кандидатуру Николича предложили клубам РПЛ

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Бывший наставник "Локомотива" Марко Николич может вернуться в Россию.
Фото: "Чемпионат"
Специалист, возглавляющий клуб "Шабах Аль-Ахли" из ОАЭ, может стать главным тренером одной из команд РПЛ.

По данным источника, нескольким российским клубам предложили кандидатуру тернера. Утверждается, что самому Николичу не очень комфортно работать в ОАЭ.

Николич возглавил "Шабах Аль-Ахли" 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела уже 16 матчей. В них команда одержала восемь побед при трёх ничьих и пяти поражениях.

Источник - Metaratings

Николич
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