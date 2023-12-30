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Созин - об отъезде Слуцкого и Черчесова: мы разбрасываемся заслуженными специалистами

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Андрей Созин, работавший ранее в комитете РФС по этике, прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в "Шанхай Шэньхуа" и интерес к Станиславу Черчесову из ОАЭ.
Фото: "Чемпионат"
"Никакого логического объяснения этим событиям у меня нет. Один едет в один из ведущих клубов Китая, второй может возглавить один из ведущих клубов Саудовской Аравии… У нас в России что, так богат тренерский фонд, что мы разбрасываемся такими заслуженными специалистами?" - приводит слова Созина источник.

Леонид Слуцкий с 1-го января станет главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Другой экс-наставник сборной России -Станислав Черчесов, как сообщается, заинтересовал клуб "Аль-Джазира" из ОАЭ. Леонид Слуцкий ранее успел поработать в английском "Халл Сити" и нидерландском "Витессе". Последим иностранным местом работы Черчесова является венгерский "Ференцварош".

Источник: "Чемпионат"

Слуцкий Черчесов
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