"Мне не нравится. Как игру "Спартака" можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?", - приводит слова Быстрова "РБ Спорт".
Напомним, что московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18-ти туров и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Быстров - об игре "Спартака" в первой части сезона: мне не нравится
Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров высказался об игре "красно-белых" в первой части сезона.
Фото: "Матч ТВ"