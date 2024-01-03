- Обсуждал этот вопрос с другими легионерами, которые уже получили документ. Но я точно не знаю, что должен сделать, чтобы его получить. Возможно, я хотел бы российский паспорт, так мне было бы гораздо легче путешествовать, не требовалась бы виза, это упростило бы мне жизнь в самой России.
Митя Крижан, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в московскую "Родину" в феврале 2023 года из словенского клуба "Браво". Стороны заключили контракт до лета 2025 года. 26-летний словенский футболист провел за столичную команду 32 матча, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. В этом сезоне на счету игрока обороны 1+1 по системе гол плюс пас в 18 поединках на клубном уровне.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Родины" Крижан: российский паспорт упростил бы мне жизнь
Словенский защитник "Родины" Митя Крижан рассказал, что получение паспорта РФ упростило бы ему жизнь.
Фото: ФК "Родина"