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Фролов: я бы хотел остаться в "Крыльях Советов". Главное, чтобы клуб тоже этого хотел

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Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов признался, что хотел бы продолжить играть в самарской команде.
Фото: "СЭ"
"Я вне конкуренции (смеется). Что касается моего игрового времени, если говорить про хоккей, то доволен, если про футбол — нет. Но я бы хотел остаться в команде, главное, чтобы клуб тоже этого хотел", — цитирует Фролова "РИА Новости".

Вратарь Евгений Фролов перебрался в "Крылья Советов" в феврале 2020 года на правах свободного агента из "Сочи". Его контракт с самарцами истекает в конце июня 2024 года.

В этом сезоне голкипер провел всего два матча в Кубке России и пропустил 4 мяча. Всего на счету Фролова 35 игр за самарскую команду, в которых он пропустил 36 голов и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фролов Крылья Советов
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