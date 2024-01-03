"Я вне конкуренции (смеется). Что касается моего игрового времени, если говорить про хоккей, то доволен, если про футбол — нет. Но я бы хотел остаться в команде, главное, чтобы клуб тоже этого хотел", — цитирует Фролова "РИА Новости".
Вратарь Евгений Фролов перебрался в "Крылья Советов" в феврале 2020 года на правах свободного агента из "Сочи". Его контракт с самарцами истекает в конце июня 2024 года.
В этом сезоне голкипер провел всего два матча в Кубке России и пропустил 4 мяча. Всего на счету Фролова 35 игр за самарскую команду, в которых он пропустил 36 голов и 16 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Фролов: я бы хотел остаться в "Крыльях Советов". Главное, чтобы клуб тоже этого хотел
Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов признался, что хотел бы продолжить играть в самарской команде.
Фото: "СЭ"