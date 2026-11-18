"У меня отличные отношения с Максом, с Сашей Соболевым и так далее.
Это был обычный рабочий разговор, когда футболисту неприятно видеть, что кто-то недорабатывает.Эти же слова можно сказать и в мой адрес, если я буду недорабатывать, это нормально. Если честно, зная Макса, думаю, ему это всё до лампочки. Надеюсь, он на меня не обиделся, и всё будет хорошо", - сказал Тюкавин "Чемпионату".
Напомним, нападающий сборной России и "Зенита" Максим Глушенков не вошел в итоговый список национальной команды на прошедшие ноябрьские матчи. После этой ситуации в СМИ появилась информация, что сокомандники футболиста недовольны его отношением к играм.
Перед матчем сборной с Узбекистаном Константин Тюкавин обозначил, что был недоволен его "отношением к делу".
На данный момент Глушенков является лучшим в текущем сезоне РПЛ по гол+пас (10+5).