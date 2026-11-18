- Я очень сильно рад за Батракова. Он хорошо играет в "Галатасарае" на своём уровне. Я в восхищении от его потенциала. Он хороший игрок. Очень рад, что у него всё так получается. Он и ментально готов, и функционально, и оснащён способностями.
Батраков - талантливый человек. Мне нечего говорить, кроме того как восхищаться им, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".
Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" минувшим летом. В 13 матчах за стамбульский клуб полузащитник забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Четыре мяча россиянин забил в Лиге чемпионов.