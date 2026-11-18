- Если смотреть, что "Зенит" чемпион, а мы играли в гостях, то ничья с ними - хороший результат. Да, хорошая игра, забрали у чемпиона очко, но могли и выигрывать.
Но они всегда будут бороться за чемпионство, с таким набором игроков нельзя идти вне топ-3. Если у них будет слаженный коллектив, они всегда будут наверху, - цитирует Миронова "Чемпионат".
В 14-м туре РПЛ "Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" (2:2) в Санкт-Петербурге. Петербургский клуб с 31 очком занимает первое место в турнирной таблице.