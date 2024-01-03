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Bolavip: Педриньо не перейдет из "Локомотива" в "Сантос" - болельщики против

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Бразильский "Сантос" отказался от аренды вингера "Локомотива" Педриньо из-за недовольства фанатов.
Фото: "Чемпионат"
Бразильский полузащитник Педриньо, права на которого принадлежат "Локомотиву", не отправится в аренду в "Сантос". Согласно источнику, клуб принял такое решение после недовольства со стороны фанатов. Как сообщается, причиной возмущения болельщиков является обвинения в адрес футболиста со стороны его девушки в домашнем насилии. Инцидент имел место в марте прошлого года.

Ранее "Сантос" по причине недовольства болельщиков отказывался от заключения контракта со своим воспитанником, экс-игроком "Реала" и "Милана" Робиньо, которому итальянская прокуратура выдвинула обвинения в изнасиловании.

По итогам чемпионата Бразилии 2023 (турнир проходит по системе "весна-осень") "Сантос" вылетел из элитного дивизиона и следующий сезон начнет в Серии Б.

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