Бразильский полузащитник Педриньо, права на которого принадлежат "Локомотиву", не отправится в аренду в "Сантос". Согласно источнику, клуб принял такое решение после недовольства со стороны фанатов. Как сообщается, причиной возмущения болельщиков является обвинения в адрес футболиста со стороны его девушки в домашнем насилии. Инцидент имел место в марте прошлого года.
Ранее "Сантос" по причине недовольства болельщиков отказывался от заключения контракта со своим воспитанником, экс-игроком "Реала" и "Милана" Робиньо, которому итальянская прокуратура выдвинула обвинения в изнасиловании.
По итогам чемпионата Бразилии 2023 (турнир проходит по системе "весна-осень") "Сантос" вылетел из элитного дивизиона и следующий сезон начнет в Серии Б.
Bolavip: Педриньо не перейдет из "Локомотива" в "Сантос" - болельщики против
Бразильский "Сантос" отказался от аренды вингера "Локомотива" Педриньо из-за недовольства фанатов.
Фото: "Чемпионат"