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Metaratings: несколько клубов РПЛ проявляют интерес к форварду "Партизана" Салданьи

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Несколько команд российского чемпионата проявляют интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Сербии Салданьи.
Фото: GETTY IMAGES
По информации Metaratings, сразу несколько клубов РПЛ интересуются форвардом "Партизана" Салданьей. Сам игрок готов рассматривать переезд в Россию, цена возможного трансфера – около 6 млн евро.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел за "Партизан" 24 игры во всех турнирах и отметился в них 15-ю голами и 5-ю результативными передачами. Матеус присоединился к сербскому клубу в июле 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро, контракт Салданьи с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Источник: Metaratings

Партизан Российские трансферы
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