По информации Metaratings, сразу несколько клубов РПЛ интересуются форвардом "Партизана" Салданьей. Сам игрок готов рассматривать переезд в Россию, цена возможного трансфера – около 6 млн евро.
24-летний бразилец в текущем сезоне провел за "Партизан" 24 игры во всех турнирах и отметился в них 15-ю голами и 5-ю результативными передачами. Матеус присоединился к сербскому клубу в июле 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро, контракт Салданьи с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Источник: Metaratings
Metaratings: несколько клубов РПЛ проявляют интерес к форварду "Партизана" Салданьи
Несколько команд российского чемпионата проявляют интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Сербии Салданьи.
Фото: GETTY IMAGES