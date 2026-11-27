Как сообщает источник, московское "Торпедо" заинтересовано в Михаиле Щетинине. Отмечается, что за подписание футболиста выступают генеральный директор Владимир Леонченко и главный тренер Вячеслав Вашкевич.
Щетинин выступает за основную команду московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 9 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение футболиста с "железнодорожниками" рассчитано до конца июня 2027 года.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Полузащитник "Локомотива" может перейти в другой московский клуб
Футболистом "Локомотива" Михаилом Щетининым интересуется другой московский клуб, сообщает источник.
Фото: ФК "Локомотив"