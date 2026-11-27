"Еще в начале сезона говорили, что сезон для "Динамо" потерян и провален. В четвертом-пятом туре "Динамо" еле-еле ползало по полю, непонятно, во что играли и какой был футбол, и если тогда, десять туров назад, представить, что они закончат первый круг на первом месте, то такого человека можно было бы принимать только в специальной больнице.
Конечно, это шок", - сказал Генич в эфире "Матч Премьер".
На данный момент московское "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка в 15 матчах. Команда Сандро Шварца одержала 10 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
Петербургский "Зенит", располагающийся на второй строчке, отстает от бело-голубых на 1 балл.