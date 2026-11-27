"Сейчас загадывать нечего. Мало ли, выиграем у какого-то топа, а потом на следующей неделе проиграем аутсайдеру, и в прессе все изменится: "Какое чемпионство?". Сейчас тяжело что-то говорить, надо уже весной смотреть.
Я считаю, мы показываем хороший футбол, шансы у нас большие", - сказал Пруцев Odds.
На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 15 матчах. Красно-белые одержали 9 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.