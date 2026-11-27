ЦСКА проведёт переговоры с окружением Вивероса сегодня - источник

Представители московского ЦСКА сегодня проведут переговоры по личному контракту нападающего, за которого могут заплатить более 20 миллионов евро.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, "армейцы" проведут переговоры с окружением Кевина Вивероса о личном контракте.



Колумбиец выступает за "Атлетико Паранаэнсе" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 38 матчей, забил 22 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение игрока с командой рассчитано до конца июня 2028 года.



Ранее в СМИ появилась информация, что клубы достигли договоренности о переходе за 20 миллионов евро, 7 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.



Источник: Пипе Сиерра