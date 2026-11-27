Предстоящий тур пропустят Вендел из "Зенита", Исмаэл Силва из "Ахмата", Давид Рикардо и Максим Осипенко из московского "Динамо", а также Родриго Эсковаль и Вячеслав Бардыбахин из "Акрона".
Первым матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги станет встреча казанского "Рубина" и тольяттинского "Акрона". Игра пройдет на "Ак Барс Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Шесть футболистов пропустят 16-й тур РПЛ из-за дисквалификаций
Шесть футболистов не примут участие в матчах 16-го тура чемпионата России из-за дисквалификации.
Фото: РПЛ