Как сообщает источник, "Зенит" и ЦСКА готовятся предложить 30 миллионов евро "Галатасараю" за Юнуса Акгюна. Отмечается, что футболист не намерен уходить из клуба зимой, но оставил решение за руководством.
Акгюн выступает в составе турецкого "Галатасарая" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение футболиста со "львами" рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Источник: Turkiye Gazetesi
ЦСКА и "Зенит" готовы предложить 30 млн евро за вингера "Галатасарая" - СМИ
Два российских клуба заинтересованы в нападающем сборной Турции.
Фото: ФК "Галатасарай"