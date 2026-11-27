"Мы все очень довольны Лешей. Он играет очень хорошо, и, кроме того, он отличный человек. Алексей быстро адаптировался к команде, клубу в целом.
"Галатасарай", его товарищи по команде, персонал и болельщики - все очень любят его", - сказал Демирели "Спорт-Экспрессу".
Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай" в конце лета 2026 года. В текущем сезоне за "львов" россиянин провел 15 матчей, отличился 6 забитыми голами и 4 результативными передачами. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2031 года.