"Мне кажется, в этой игре "Зенит" одержит победу над ЦСКА.Не понимаю тех, кто говорит, что у команды Семака есть какой-то кризис - просто чушь! Они и в прошлом году так играли, но после зимней паузы включились и стали чемпионами. Думаю, в этот раз будет такой же сценарий", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".
В субботу, 28 ноября, московский ЦСКА примет на своем стадионе петербургский "Зенит" в 16-м туре чемпионата России. Начало - в 16:30 по московскому времени.
На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате, красно-синие располагаются на пятой строчке.