"Говорят, что "Зенит" берет Ахметова только для того, чтобы ослабить "Краснодар"? Постойте, ну если он меняет клуб, значит, Ивич в нем не сильно заинтересован? Так? Эта история скорее говорит о том, что «Зенит» делает ставку не только на бразильцев, но и на российских игроков, заслуживающих внимания. А уж дальше — кто как себя проявит", - заявил Орлов.
Ильзат Ахметов провел в текущем сезоне в составе "Краснодара" 15 матчей, в которых забил 2 гола. Сумма трансфера полузащитника в "Зенит" составит, по сообщениям СМИ, 100 миллионов рублей.
"Краснодар" по итогам первой части сезона занимает первое место с 38-ю очками после 18-ти туров. "Зенит" - главный преследователь. В активе "сине-бело-голубых" 36 очков.
Источник: "СЭ"
Орлов - об Ахметове: "Зенит" делает ставку не только на бразильцев, но и на россиян
Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о переходе полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова в "Зенит".
Фото: "СЭ"