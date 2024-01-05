"В "Зените" прекрасно понимают, что команда сейчас не чемпион. У клуба есть проблемы, и Семак хочет укрепить какие-то позиции. Лидерство "Краснодара" тоже влияет. Семак сделал выводы, а руководство всегда готово идти на расходы", - приводит слова Деменко источник.
В текущем сезоне "Зенит" ушел на зимний перерыв вторым. Турнирную таблицу возглавил "Краснодар", который опережает "сине-бело-голубых" на 2 очка перед финальным отрезком сезона.
Сообщается, что "Зенит" близок к подписанию полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова. Если трансфер состоится, Ахметов станет уже третьим новичком "Зенита" в январе. Клуб уже подписал бразильского вингера Педро из "Коринтианса" за 9 миллионов евро (о трансфере было объявлено летом) и защитника "Флуминенсе" Нино - за 5 миллионов.
Источник: "Евро-Футбол"
Деменко: трансферы "Зенита" - реакция на лидерство "Краснодара"
Экс-игрок "Краснодара" и сборной России Максим Деменко прокомментировал активность "Зенита" во время зимнего трансферного окна.
Фото: Global Look Press