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Деменко: трансферы "Зенита" - реакция на лидерство "Краснодара"

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Экс-игрок "Краснодара" и сборной России Максим Деменко прокомментировал активность "Зенита" во время зимнего трансферного окна.
Фото: Global Look Press
"В "Зените" прекрасно понимают, что команда сейчас не чемпион. У клуба есть проблемы, и Семак хочет укрепить какие-то позиции. Лидерство "Краснодара" тоже влияет. Семак сделал выводы, а руководство всегда готово идти на расходы", - приводит слова Деменко источник.

В текущем сезоне "Зенит" ушел на зимний перерыв вторым. Турнирную таблицу возглавил "Краснодар", который опережает "сине-бело-голубых" на 2 очка перед финальным отрезком сезона.

Сообщается, что "Зенит" близок к подписанию полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова. Если трансфер состоится, Ахметов станет уже третьим новичком "Зенита" в январе. Клуб уже подписал бразильского вингера Педро из "Коринтианса" за 9 миллионов евро (о трансфере было объявлено летом) и защитника "Флуминенсе" Нино - за 5 миллионов.

Источник: "Евро-Футбол"

Деменко Зенит Краснодар Российские трансферы
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