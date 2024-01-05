"Самым запоминающимся для меня матчем в 2023 году стал "Спартак" - "Пари НН" в Кубке России, когда победили 5:4. Отмечу эту игру, потому что я там забил мяч", - цитирует Мелешина "Чемпионат".
Напомним, матч, в котором "Спартак" сыграл на своем поле с "Пари НН" в рамках 2-го тура Кубка России, прошел 8 августа и завершился победой хозяев со счетом 5:4. Нападающий "красно-белых" Павел Мелешин отличился на 36-й минуте встречи. В завершающей групповой этап текущего розыгрыша Кубка страны встрече москвичи примут 12 марта на своем поле "Оренбург".
Мелешин - о самой запоминающейся игре 2023 года: "Спартак" - "Пари НН" в Кубке России, когда победили 5:4
Форвард московского "Спартака" Павел Мелешин назвал самый запоминающийся матч в ушедшем, 2023 году.
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