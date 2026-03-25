Кисляк рассказал, как относится к возможному переезду в Европу

- Нет. Мне неудобно перед ними. Они когда сами рассказывают, я слушаю и сравниваю. Сейчас цели узнать что-то нет. Сконцентрирован на игре за ЦСКА. Если попаду туда, то все узнаю сам, - цитирует Кисляка "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне хавбек провёл 22 матча в чемпионате, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач. В Кубке России он сыграл десять встреч, отметившись одним голом и двумя ассистами.
После 22 туров ЦСКА с 39 очками занимает пятую строчку в таблице. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года.